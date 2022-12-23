Зарубивший топором россиянку в день знакомства экс-полицейский получил срок

В Краснодарском крае экс-полицейский, убивший девушку топором, получил 7 лет колонии

В Краснодарском крае суд признал виновным 41-летнего бывшего полицейского в совершении убийства знакомой. Об этом в пятницу, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянина приговорили к семи годам колонии строгого режима и взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей в пользу бабушки потерпевшей.

Следствие и суд установили, что 25 июля 2021 года полицейский познакомился с девушкой и предложил ей прокатиться на машине. Вскоре между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина несколько раз ударил девушку топором. От полученных травм она скончалась. Тело полицейский вывез в поле, спустя семь месяцев во время полевых работ останки были обнаружены.

Ранее сообщалось, что на Урале суд дал 3 года условно экс-полицейскому за кражу двух золотых цепочек у умершего.