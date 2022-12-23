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16:39, 23 декабря 2022Среда обитания

В Южной Африке решили бороться с браконьерами с помощью детекторов лжи

Сотрудников заповедников в Южной Африке будут проверять на детекторах лжи

Фото: unsplash

Агентство по управлению национальными парками в Южной Африке решило бороться с браконьерами с помощью детекторов лжи. На полиграфах будут проверять сотрудников, работающих в заповедниках, сообщается на сайте ведомства.

Подобную систему тестирования одобрили в ноябре 2022 года. Сначала проверять на полиграфе будут сотрудников, занимающих определенные должности, на добровольной основе. Однако в будущем требование хотят включить в новые трудовые договоры.

Таким образом в заповедниках планируют предотвратить причастность персонала к браконьерству. При этом в агентстве уточнили, что использование детекторов лжи полностью не решит проблему, а станет одним из инструментов для достижения этой цели.

В октябре специалисты Лондонского зоологического сообщества и Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявили, что популяции диких животных стремительно сокращаются по всему миру — за последние 50 лет их численность сократилась почти на 70 процентов.

Нина Ташевская
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