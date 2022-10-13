WWF сообщил о резком сокращении популяции диких животных в мире

WWF: популяция диких животных в мире сократилась почти на 70% за последние 50 лет

Популяции диких животных стремительно сокращаются по всему миру — за последние 50 лет их численность сократилась почти на 70 процентов. Такие данные назвали специалисты Лондонского зоологического сообщества и Всемирный фонд дикой природы (WWF) в совместном исследовании, текст которого опубликован на сайте организации.

Специалисты наблюдали за динамикой глобального биоразнообразия в период с 1970 по 2018 год, отслеживая 31 821 популяцию 5230 видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб по всей планете. Среди наиболее пострадавших оказались пресноводные позвоночные — популяция этих животных сократилась в среднем на 83 процента. В частности, численность амазонских речных дельфинов сократилась на 65 процентов с 1994 по 2016 год.

При этом в некоторых регионах с самым богатым биоразнообразием наблюдается наиболее резкое сокращение популяций. Так, в странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америке средняя численность диких животных сократилась на 94 процента с 1970 года. Главными факторами, которые угрожают глобальному биоразнообразию, специалисты назвали сельское хозяйство, браконьерство, лесозаготовки, загрязнение, инвазивные виды и изменение климата.

Ранее стало известно, что под угрозой исчезновения оказалась зебра Греви, которая считается самой редкой в мире. В общей сложности в мире обитает три тысячи подобных особей, 2,5 тысячи из них — в Кении. На фоне сильнейшей за последние 40 лет засухи популяция животных в стране стала стремительно уменьшаться. Защитники природы предупредили, что если в Кении не начнется сезон дождей, то фауна окажется в кризисном положении.