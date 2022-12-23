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15:59, 23 декабря 2022Россия

В Госдуме предрекли «сговорчивость» Украины и США из-за успехов России в СВО

Депутат Белик: успехи России в СВО должны заставить Киев и Вашингтон стать «сговорчивыми»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Успехи России в рамках специальной военной операции (СВО) должны заставить Киев и Вашингтон стать «сговорчивыми и ориентированными на диалог». Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, киевское и западное руководство много говорит о запросах к России, «выстраивая весьма странные, далекие от реальности и устраивающие только их концепции видения мира». «Тенденция требовать выполнения условий в одностороннем порядке, при этом со своей стороны не делая никаких шагов к миру, — удобная позиция для Киева и Вашингтона», — подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что Киеву продолжает поставляться вооружение, инструкторы НАТО и наемники развели на Украине «бурную деятельность». Это делается «с подачи из-за океана», что подтверждает участие США в конфликте, заключил Белик.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел с американским лидером Джо Байденом встречу в Вашингтоне. В ходе нее президент США заявил, что продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.

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Сергей Истомин
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