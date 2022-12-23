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13:08, 23 декабря 2022Силовые структуры

Сбившему на автомобиле насмерть четверых девушек россиянину вынесли приговор

В Башкортостане Гузаяров, сбивший насмерть четверых девушек, получил 13 лет колонии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чекмагушевский межрайонный суд в Башкортостане признал виновным 23-летнего местного жителя Марса Гузаярова, который насмерть сбил четверых девушек. Об этом в пятницу, 23 декабря, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Россиянина приговорили к 13 годам колонии общего режима по пункту «а» части 6 статьи 264 («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения») УК РФ. Также осужденного лиши прав на три года с момента отбытия основного наказания и обязали выплатить семьям погибших по миллиону рублей.

Следствие и суд установили, что 18 июля водитель, управляя автомобилем Audi A5 в нетрезвом виде, на большой скорости выехал на встречную полосу и сбил четверых подруг 16, 18 и 19 лет. Потерпевшие скончались на месте. Свою вину осужденный признал и раскаялся.

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Илона Палей
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