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10:26, 23 декабря 2022Путешествия

Летевший из Азии пассажирский самолет прервал полет из-за задымления

Самолет Qantas Airways, летевший в Лондон, сел в Баку из-за задымления в грузовом отсеке

Фото: Loren Elliott / Reuters

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways вынужденно прервал полет и экстренно сел в Баку из-за задымления в грузовом отсеке. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что утром в пятницу, 23 декабря, в авиагавани была объявлена тревога по причине вынужденного приземления пассажирского самолета, летевшего из азиатского Сингапура в Европу.

«Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур — Лондон, запросил аварийную посадку в бакинском аэропорту по причине задымления в грузовом отсеке» , — говорится в сообщении. Воздушное судно благополучно приземлилось в 07:08 по бакинскому времени (06:08 по московскому), пострадавших нет. На борту лайнера находилось 356 пассажиров.

Ранее в декабре российский самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за беременной пассажирки. Предположительно, у нее начались преждевременные роды.

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Дарья Рыбак
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