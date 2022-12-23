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07:45, 23 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили об усилении ВСУ радиоэлектронной разведки

Офицер народной милиции ЛНР Марочко заявил, что ВСУ усиливают радиоэлектронную разведку

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в беседе с РИА Новости рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают радиоэлектронную разведку.

«В зоне ответственности второго АК (армейского корпуса — прим. «Ленты.ру») отмечается усиление ведения противником радиоэлектронной разведки», — заявил он.

Марочко подчеркнул, что украинские военные пользуются как советскими комплексами, которые они модернизировали, так и современными, полученными от западных стран.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что пазговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле. По словам дипломата, Запад должен перестать «накачивать» Украину оружием и поддерживать режим президента Владимира Зеленского.

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Марина Совина
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