Офицер народной милиции ЛНР Марочко заявил, что ВСУ усиливают радиоэлектронную разведку

Офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в беседе с РИА Новости рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают радиоэлектронную разведку.

«В зоне ответственности второго АК (армейского корпуса — прим. «Ленты.ру») отмечается усиление ведения противником радиоэлектронной разведки», — заявил он.

Марочко подчеркнул, что украинские военные пользуются как советскими комплексами, которые они модернизировали, так и современными, полученными от западных стран.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что пазговора о гарантиях безопасности не будет, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле. По словам дипломата, Запад должен перестать «накачивать» Украину оружием и поддерживать режим президента Владимира Зеленского.