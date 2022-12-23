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12:00, 23 декабря 2022Культура

С певца Rex Orange County сняли обвинения в изнасилованиях

С певца Rex Orange County сняли все обвинения по делу о сексуальном насилии

Фото: Emmanuele Contini / Globallookpress.com

С британского исполнителя Rex Orange County (настоящее имя — Александер Джеймс О'Коннор) сняли все обвинения по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает NME.

«Королевская прокуратура рассмотрела доказательства и решила, что в этом деле нет оснований для судебного разбирательства. Я всегда отрицал эти обвинения и благодарен, что независимые доказательства очистили меня от подозрений в каких-либо правонарушениях. Я никогда ни на кого не нападал и не одобряю насилие или оскорбительное поведение любого рода», — заявил музыкант.

В октябре этого года Rex Orange County обвинили в сексуальном насилии. Женщина из Лондона рассказала, что певец дважды изнасиловал ее в Вест-Энде, один раз в такси и три раза в своем доме в Ноттинг-Хилле. О'Коннор предстал перед королевским судом в Лондоне, отрицая все обвинения.

Rex Orange County — 24-летний английский певец и автор песен. Известность приобрел в 2017 году после выпуска нескольких песен совместно с рэпером Tyler, the Creator. Композиции, вошедшие в альбом Flower Boy, были номинированы на премию «Грэмми».

Ранее американский актер Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах.

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Анастасия Астахова
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