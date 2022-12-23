В Москве в здании Росгвардии произошел пожар

В здании Главного управления Росгвардии по Москве произошел пожар

В здании Главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, предварительно, возгорание началось в крыле общежития на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов. Находящихся в здании людей эвакуировали.

Пожар был оперативно локализован, а в 12:12 ликвидирован, сообщили агентству в столичном МЧС. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в одноэтажных гаражных боксах на востоке Москвы. Предварительно, они находятся на территории воинской части.