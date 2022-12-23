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20:25, 23 декабря 2022Мир

В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника

Sky News: в Мадриде арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника

Фото: Michael Fortsch / Unsplash

Испанская полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американским ФБР преступников, сообщает Sky News.

В отеле Мадрида задержали 40-летнего Майкла Джеймса Пратта из Новой Зеландии, который разыскивается в США по обвинению в сексуальной эксплуатации, сексуальном насилии и непристойной фотосъемке детей. Помимо этого, его обвиняют в получении незаконных доходов. В частности, он заработал более 17 миллионов долларов за свои предполагаемые преступления.

По данным прокуратуры США, мужчина был вовлечен в производство порнографии и вовлекал в это несовершеннолетних и молодых женщин путем обмана. Уточняется, что Пратт и его сообщники предлагали в интернете работу моделями в одежде. Утверждается, что он подкупал женщин, чтобы они убеждали жертв в том, что записанный материал не подлежит публикации, однако контент все-таки размещали на порнографических сайтах.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 36-летнего мигранта осудят за распространение детской порнографии и насильственные действия сексуального характера в отношении 20 российских школьниц.

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Виктория Кондратьева
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