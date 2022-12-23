Россиянам спрогнозировали 50-процентный рост цен на зарубежные туры

Президент РСТ спрогнозировал подорожание туров за границу на 50 процентов в 2023 году

Россиянам спрогнозировали 50-процентный рост цен на зарубежный отдых в наступающем году. Резкое повышение стоимости туров предсказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, передают «Известия».

По словам эксперта, путешествия за границу в 2023 году, по сравнению с 2022-м, могут резко подорожать из-за роста курса валют. «Несмотря на то что в целом по году курс доллара был приемлемый и даже низкий — стоимость туров за рубеж все равно выросла примерно на 30 процентов к прошлому году. И связано это с ограничениями перевозки, нехваткой самолетов», — пояснил собеседник издания.

При этом президент РСТ подчеркнул, что за прошедший год рост цен также коснулся России. Так, больше всего (в среднем на 17 процентов) в 2022 году подорожал отдых в Сочи. «Надо понимать, что речь идет о средней температуре по больнице, поскольку мелкие отели могли вообще не подорожать, а востребованные "пятерки" — наоборот, взлететь в цене», — добавил Уманский.

Стоимость отдыха на других курортах Краснодарского края выросла в меньшей степени — показатель не превысил 10 процентов. В Крыму цены на проживание относительно 2021 года не изменились вообще.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на поддержку туризма в Крыму правительство выделит 1,6 миллиарда рублей. Средства из бюджета будут направлены на единовременную выплату для 1,5 тысячи организаций при условии, что в течение шести месяцев будет сохранена занятость не ниже 80 процентов.