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15:57, 2 ноября 2022Путешествия

В России выделят более миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму

Премьер-министр Мишустин заявил, что туризму в Крыму выделят 1,6 миллиарда рублей

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей для поддержки организаций в сфере туризма в Крыму и Севастополе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава правительства уточнил, что средства направят на единовременную выплату для 1,5 тысячи организаций при условии, что в течение шести месяцев с 1 октября 2022 года до начала апреля 2023 года будет сохранена занятость на уровне не ниже 80 процентов. Премьер-министр пояснил, что размер поддержки определен с учетом показателей развития туристического сектора в Крыму и Севастополе, а также с учетом двух минимальных размеров оплаты труда в 2022 году.

«Ситуация в Крыму у нас находится под особым контролем, продолжим оказывать всю необходимую помощь его жителям и предпринимателям», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что российские туристы полностью отказались отдыхать в Крыму — у местных отельеров не оказалось ни одного бронирования на ноябрь. Заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач рассказала, что с начала 2022 года на курортах полуострова провели отпуск более пяти миллионов путешественников, что почти в два раза меньше, чем в 2021 году.

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Дарья Рыбак
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