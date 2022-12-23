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15:43, 23 декабря 2022Россия

Момент ответного удара российской армии по украинским военным попал на видео

«Русская весна» опубликовала видео ответного удара российской армии по военнослужащим ВСУ

Кадр: «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В сети размещена видеозапись удара российских военных в ответ на стрельбу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с ответным огнем опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как украинские военные собирают остатки миномета, из которого был совершен выстрел по позициям ВС РФ. Как уточняет издание, ответный удар от российской армии прилетел мгновенно, после чего военнослужащие ВСУ, не успев собрать боевые снаряжения, скрылись с места.

Также отмечается, что видеозапись велась украинским военным, который, как слышно на видео, несколько раз произнес фразу «трехсотый». Как утоняет издание, таким образом автор ролика озвучивал численность раненых или убитых.

20 декабря Минобороны опубликовало видео, на котором были засняты ударные российские вертолеты Ка-52. Они атаковали опорные пункты и бронированную технику ВСУ в зоне спецоперации.

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Алина Хасанбекова
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