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11:05, 23 декабря 2022Мир

Жителям Шотландии разрешат менять пол с 16 лет

Парламент Шотландии принял закон, разрешающий менять пол в документах с 16 лет

Фото: Susana Vera / Reuters

Парламент Шотландии принял закон, который разрешает жителям подать заявление о смене пола в документах с 16 лет. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, за принятие закона проголосовали 86 депутатов, 39 высказались против. Законопроект снижает возраст, с которого можно юридически сменить пол, с 18 до 16 лет.

Также для получения документа о юридическом признании «приобретенного пола» больше нет необходимости иметь диагноз гендерной дисфории. Гражданину, который захочет сменить пол, необходимо будет предоставить доказательства, что он жил в желаемом «приобретенном поле» на протяжении трех месяцев.

Ранее стало известно, что Конгресс депутатов Испании одобрил законопроект, позволяющий лицам старше 16 лет менять официально зарегистрированный пол без какого-либо медицинского освидетельствования. Граждане в возрасте от 14 до 16 лет могут внести коррективы в документы, явившись в сопровождении родителей или законных опекунов.

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Виктория Кондратьева
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