Федеральная территория «Сириус» впервые присоединилась к встрече Нового года

Федеральная территория «Сириус» впервые присоединилась к празднованию Нового года

Очередной доброй традицией, которую заложили на Федеральной территории «Сириус» в этом году, стала установка новогодней елки и организация рождественской ярмарки в Олимпийском парке. Так, во второй день рождения территории на главной олимпийской площади страны открылся рождественский городок и зажглась новогодняя елка под традиционные слова: «Раз, два, три, Елочка, гори». Местные жители вместе со своими детьми приняли участие в праздничных конкурсах и спели новогодние песни.

22 декабря 2020 года по указу президента России Владимира Путина была образована Федеральная территория «Сириус», наделенная особыми правовыми основами, позволяющими реализовывать приоритетные задачи государства в наиболее важных направлениях развития страны. Это единственная в России подобная территория со своей уникальной системой управления, инновационными образовательными учреждениями, научными центрами, а также самыми современными культурными, спортивными и туристическими объектами.

«Президент РФ считает, что "Сириус" должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета России. И мы просто обязаны оправдать это доверие, обязаны выполнить все поставленные перед нами задачи и продолжать создавать на Федеральной территории "Сириус" сильнейший инновационный центр, центр притяжения талантов из самых разных областей страны и стать местом, в котором талантливые люди со всей России создают то, что нужно для развития ее экономики и повышения качества жизни людей», — отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева на заседании Совета.

