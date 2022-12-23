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18:11, 23 декабря 2022Силовые структуры

Российского врача-офтальмолога задержали за обман пациентов

В Санкт-Петербурге задержали врача-офтальмолога за мошенничество

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге задержали российского врача-офтальмолога, подозреваемого в мошенничестве в отношении трех россиян. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает издание 78.ru в своем Telegram-канале.

По данным следствия, вместо того чтобы проводить пациентам бесплатные операции по полису ОМС, злоумышленник утверждал, что их проблемы со зрением связаны с ношением некачественных линз. Он убеждал людей покупать у него якобы более качественные иностранные линзы за десять тысяч рублей. Таким образом летом 2021 года мошенник обманул трех пожилых жителей Северной столицы.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина также проводил некачественные операции по удалению катаракты, которые полностью или частично лишали пациентов зрения.

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Владимир Седов
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