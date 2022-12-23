Занимающийся продажей древесины Китаю россиянин пойдет под суд

В Приморье участник ОПГ, занимающейся продажей древесины Китаю, пойдет под суд

В Приморском крае 52-летний местный житель обвиняется в продаже ценных пород древесины за границу. Об этом в пятницу, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 2016-го по 2019 год группа незаконно закупила более 99 тысяч кубометров нелегально заготовленного дерева и вывезла его на сумму более 636 миллионов рублей в Китай. На товар были сделаны документы от имени пяти фирм, оформленных на подставных лиц. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд приговорил экс-главу Минздрава к 6 годам колонии по делу о мошенничестве.