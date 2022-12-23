В Польше заявили о передаче военного потенциала Украине

Super Express: офицер Купс заявил о передаче 40% военного потенциала Польши Украине

Офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс рассказал, что Варшава поставила Киеву более трети своего военного потенциала. Об этом он сообщил в интервью Super Express, опубликованному на YouTube.

Купс заявил о передаче 40% военного потенциала Польши Украине. По его словам, Киев получил танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-125 «Нева». Военный отметил, что ряд покупок со стороны Польши вызывают сомнения, поскольку Варшаве следует развивать оборонно-промышленный комплекс в первую очередь в своих интересах.

Офицер добавил, что каждый день российская сторона запускает порядка 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, а украинская — семь тысяч 155-миллиметровых боеприпасов. Однако ВПК США способен производить только 15 тысяч снарядов в месяц.

Ранее в Польше рассказали об ужесточении контроля над беженцами с Украины. По словам обозревателя Gazeta Wyborcza Каролины Козакевич, более 110 тысяч украинцев потеряли право на семейные выплаты «500+».