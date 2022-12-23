Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:17, 23 декабря 2022Экономика

Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет

Маск заявил, что не будет продавать акции Tesla в течение двух лет

Фото: Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск рассказал об отказе продавать акции компании Tesla в течение следующих двух лет, сообщает агентство Reuters.

«Я не буду продавать акции [Tesla] в течение, наверное, двух лет с этого момента. В следующем году определенно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, не в последующем», — заявил предприниматель.

Он считает, что в следующем году в экономике наступит крупная рецессия, в связи с чем упадет спрос на дорогостоящие товары. Маск уточнил, что компания собирается заняться обратным выкупом акций, подчеркнув, что окончательное решение по данному вопросу будет приниматься исходя из масштаба рецессии.

Ранее стало известно, что сотрудники производителя электромобилей Tesla попадут под новую волну увольнений в 2023 году из-за финансовых проблем в компании на фоне решения ее основателя Илона Маска уделять больше времени управлению в Twitter.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями
КНДР пригрозила ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию
В Польше заявили о передаче военного потенциала Украине
Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей
Сексологи и психологи дали несколько подсказок по выходу из интимного застоя
Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа
Озвучена ключевая причина потери обоняния при постковидном синдроме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.