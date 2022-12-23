Российская блогерша раскритиковала популярный у туристов пляж Таиланда

Блогерша «Яндекс.Дзен» пожаловалась на грязь и груды мусора на тайском пляже Freedom

Российская путешественница и блогерша раскритиковала расположенный на тайском острове Пхукет пляж Freedom. Своим мнением россиянка поделилась в личном блоге Zametki turistki на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметила, что на популярном пляже Таиланда собирается очень много народа, песок на побережье рыхлый, местами в листьях, иголках и ветках.

По словам россиянки, добраться до пляжа туристы могут либо на машине, либо на лодке. Спускаться к нему приходится по извилистой тропе, находящейся посреди джунглей. «На тропе очень грязно, [повсюду] груды мусора», — пожаловалась она.

Более того, девушка подчеркнула, что рядом с пляжем нет туалетов и магазинов. Воду и еду отдыхающим необходимо брать с собой. Иногда на лодках к пляжу приплывают местные жители и продают фрукты втридорога.

При этом главным достоинством пляжа путешественница назвала море. «Оно такое же бирюзовое, как и на фото из интернета», — написала она.

В ноябре турист из Австралии отдохнул на Бали и удивился состоянию популярного Кута. Путешественник был разочарован, обнаружив, что вся береговая линия усеяна пластиковыми стаканчиками, упаковками и полиэтиленовыми пакетами.