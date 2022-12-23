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09:54, 23 декабря 2022Бывший СССР

Токаев пообещал не допустить повторения январских беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Токаев пообещал не допустить повторения январских беспорядков

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить повторения январских беспорядков в стране. Об этом он заявил на церемонии открытия мемориала жертвам событий января 2022 года, передает ТАСС.

«Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу», — заявил Токаев.

Он напомнил, что действия заговорщиков, которые пытались посеять раздор в обществе, удалось пресечь, но в результате беспорядков погибли невинные граждане. «Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг - защищать мир и спокойствие страны, единство народа. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели», — сказал президент.

Токаев анонсировал продолжение масштабных реформ, которые будут направлены на дальнейшую демократизацию политической системы Казахстана.

В январе 2022 года Казахстан охватили массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Вскоре они переросли в массовые беспорядки, в результате которых погибли более 200 человек.

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Алевтина Запольская
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