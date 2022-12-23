В США возложили вину за штурм Капитолия на одного человека

«Комитет 6 января» в США окончательно возложил вину за штурм Капитолия на Трампа

Специальный комитет Палаты представителей США, занимающийся расследованием штурма Капитолия 6 января 2021 года, опубликовал окончательный отчет, в котором возложил полную вину за произошедшее на одного человека — бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New-York Times (NYT).

Палата представителей назвала действия экс-главы государства попыткой в несколько шагов сменить власть в стране и предложила ряд действий, чтобы не допустить подобных событий в будущем. Так комиссия уже одобрила пересмотр Закона о подсчете голосов на выборах. Среди рекомендаций — возможный пересмотр Закона о восстании и усиление соблюдения запрета 14-й поправки на занимание должностей лицами, участвовавшими в мятеже.

«Наша страна шагнула далеко вперед, чтобы позволить побежденному президенту превратиться в успешного тирана, разрушив наши демократические институты, разжигая насилие и, как я это видел, открывая дверь тем в нашей стране, чья ненависть и фанатизм угрожают равенству и справедливости для всех американцев», — заявил председатель комитета Бенни Томпсон.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил, почему демократы намереваются привлечь его к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия. По его словам, данные обвинения являются попыткой запретить ему участвовать в следующих президентских выборах. Он отметил, что любые попытки противостоять ему приводят к объединению его сторонников.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 года во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.