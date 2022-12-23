Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 23 декабря 2022Путешествия

Россиянка побывала в Турции и осудила поведение соотечественников в чужой стране

Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия»: россияне в Турции качают права и скандалят

Фото: Engin Yapici / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и осудила «позорное» поведение соотечественников в чужой стране. Своим мнением она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам россиянки, неприятный случай произошел с ней в одном из банков Измира. Она пришла туда, чтобы снять наличные с карты. Обслуживающий ее сотрудник банка оказался пожилым и медленно работал с компьютером. Автор публикации написала, что в это время в холле банка сидели двое мужчин, которые устали ждать и стали «качать права» и скандалить на русском языке.

Громкие возмущения вскоре переросли в оскорбления в адрес персонала банка, отметила путешественница. Охрана с трудом вывела россиян из учреждения, после чего автор поста была вынуждена извиниться за соотечественников. «Турок, который меня обслуживал, сказал, что такие выходки от русских уже были, поэтому зачастую им проще отказать, чем связываться», — рассказала туристка.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Она также отметила, что важно уважительно относиться к культуре и менталитету чужой страны и решать все вопросы мирно, чтобы не позорить собственную родину.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла, что больше всего раздражает в Турции ее соотечественников. Самым раздражающим фактором она назвала плохой уровень государственных сервисов. Путешественница рассказала о случае в одном из почтовых отделений республики. Внимание автора блога привлекла русская туристка, которая громко возмущалась, что сотрудники службы не говорят на русском, а после вышла из себя, узнав, что в почтовой кассе закончились наличные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
Поддержавших Украину конгрессменов назвали предателями
КНДР пригрозила ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию
В Польше заявили о передаче военного потенциала Украине
Супруги встретят Рождество голыми среди одетых гостей
Сексологи и психологи дали несколько подсказок по выходу из интимного застоя
Фармацевт предупредила о бесполезности антибиотиков против вирусов гриппа
Озвучена ключевая причина потери обоняния при постковидном синдроме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.