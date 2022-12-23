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18:06, 23 декабря 2022Путешествия

Россияне снова обогнали иностранцев по турпотоку в Стамбул

Россия, Германия и Иран стали лидерами по турпотоку в Стамбул в 2022 году

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

С января по ноябрь 2022 года россияне снова обогнали иностранцев по турпотоку в Стамбул, став лидерами в топ-5 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число иностранных туристов, посетивших Стамбул в январе-ноябре 2022 года, составило 14 714 474 человека», — написала в Twitter губернатор города Али Ерликая.

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За прошедший ноябрь в Стамбул въехали 1 341 948 туристов. В топ-5 стран после России вошли Германия, Иран, Саудовская Аравия и Израиль.

Всего в Турцию, по данным Ассоциации туроператоров России, поехали отдыхать в текущем году почти пять миллионов человек из РФ. Таким образом, Россия заняла второе место по турпотоку в страну, уступив Германии (более пяти миллионов человек). На третьем месте оказалась Великобритания, откуда в Турцию въехало за 11 месяцев более трех миллионов человек.

В августе немцы также обогнали россиян по турпотоку в Турцию. Так, за первые семь месяцев текущего года доля российского рынка на курортах Турции составила 9,54 процента, это второе место в общем рейтинге стран по турпотоку.

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Зарина Дзагоева
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