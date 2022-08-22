Немцы обогнали россиян по турпотоку в Турцию

Министерство культуры и туризма Турции: в 2022 году страну посетили 2,2 миллиона россиян

С января по июль 2022 года Турцию посетили почти 2,2 миллиона российских туристов — это на 15,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства культуры и туризма страны.

Так, за первые семь месяцев текущего года доля российского рынка на курортах Турции составила 9,54 процента, это второе место в общем рейтинге стран по турпотоку. На первой строчке разместилась Германия, откуда приехали почти три миллиона путешественников — немецкий рынок обогнал российский почти на три процента.

Третье место по турпотоку заняла Великобритания, откуда прибыли 1,8 миллиона отдыхающих. Таким образом, доля британского рынка составила 7,8 процента. Замыкают пятерку лидеров Болгария (1,43 миллиона туристов) и Иран (1,27 миллиона).

Всего за первые семь месяцев 2022 года в Турции побывали 23 миллиона иностранных туристов. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году — тогда этот показатель составлял 10 миллионов.

Ранее Стамбул назвали альтернативой экскурсионным турам в Европу предстоящей осенью. В октябре основной поток туристов в город сокращается, при этом погода остается комфортной для прогулок.