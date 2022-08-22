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Немцы обогнали россиян по турпотоку в Турцию

Министерство культуры и туризма Турции: в 2022 году страну посетили 2,2 миллиона россиян

Фото: Michael Dalder / Reuters

С января по июль 2022 года Турцию посетили почти 2,2 миллиона российских туристов — это на 15,4 процента больше аналогичного периода прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства культуры и туризма страны.

Так, за первые семь месяцев текущего года доля российского рынка на курортах Турции составила 9,54 процента, это второе место в общем рейтинге стран по турпотоку. На первой строчке разместилась Германия, откуда приехали почти три миллиона путешественников — немецкий рынок обогнал российский почти на три процента.

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Третье место по турпотоку заняла Великобритания, откуда прибыли 1,8 миллиона отдыхающих. Таким образом, доля британского рынка составила 7,8 процента. Замыкают пятерку лидеров Болгария (1,43 миллиона туристов) и Иран (1,27 миллиона).

Всего за первые семь месяцев 2022 года в Турции побывали 23 миллиона иностранных туристов. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом году — тогда этот показатель составлял 10 миллионов.

Ранее Стамбул назвали альтернативой экскурсионным турам в Европу предстоящей осенью. В октябре основной поток туристов в город сокращается, при этом погода остается комфортной для прогулок.

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Мария Гейн
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