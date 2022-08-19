Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали альтернативу экскурсионным турам в Европу

TourDom: минимальные цены на авиабилеты в Стамбул в октябре стартуют от 20-23 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Россиянам назвали минимальную стоимость авиабилетов в Стамбул предстоящей осенью. Об этом сообщает портал TourDom.

По словам экспертов, поездка в турецкий мегаполис может стать альтернативой экскурсионным турам в Европу — в октябре основной поток туристов сокращается, при этом погода остается комфортной для прогулок.

Сейчас улететь в Стамбул из Москвы можно на рейсах «Аэрофлота», Turkish Airlines, Red Wings, Pegasus, «Азимут» и «ИрАэро». Цены на билеты у них стартуют от 20-23 тысяч рублей в одну сторону.

Материалы по теме:
Другой Стамбул. Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
Другой Стамбул.Еще недавно здесь жили мигранты и бедняки. Чем сегодня способен удивить туриста «золотой» район Стамбула?
24 ноября 2021
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски. Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
Природа как во «Властелине колец» и жаркие пляски.Как выглядит побережье Турции, о котором не слышали туристы?
17 апреля 2022

Из Санкт-Петербурга выполнять рейсы в Стамбул планируют только два перевозчика: Turkish Airlines и Pegasus. Приобрести билеты можно минимум за 34 и 21 тысячу рублей соответсвенно.

Кроме того, у россиян есть возможность улететь в Стамбул напрямую из Екатеринбурга самолетом компании Red Wings. Билеты с ручной кладью обойдутся в 21 тысячу рублей в одну сторону, с багажом — в 23 тысячи рублей.

Ранее Турцию назвали самой доступной страной для путешествий россиян. Ежедневно между Россией и Турцией совершается 85 перелетов, их число планируется увеличить до 100 перелетов в день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
В Совбезе России заявили о разработке на Украине биооружия при помощи США
Патрушев заявил о желании Японии стать лидером «мирового движения русофобов»
Мощный смерч в российском регионе показали на видео
Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения
Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления
Гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса
Оператора связи оштрафовали в России на миллион рублей
В Запорожье заявили о возможном срыве отопительного сезона на Украине
Устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими житель Дагестана сдался полиции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.