Названа самая доступная страна для путешествий россиян

Hürriyet: Турция стала самой доступной страной для путешествий россиян

Ежедневно между Россией и Турцией совершается 85 перелетов, их число планируется увеличить до 100 перелетов в день. Страна стала доступным пересадочным узлом для россиян, которые собираются посетить европейские государства. Об этом пишет газета Hürriyet.

В связи с увеличением спроса на авиабилеты выросла и их стоимость. Билет в один конец по маршруту Москва — Стамбул обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

На сегодняшний день Турция является одной из немногих стран, которая не ограничила въезд российских граждан. К числу таких государств также относятся Египет, ОАЭ, Сербия и др. Однако такой большой популярностью эти направления не пользуются.

5 августа в Ассоциации туроператоров России сообщили о подорожании путевок в Турцию и Египет в среднем в 2-2,5 раза. Ранее в августе стало известно, что в первой половине 2022 года Турцию посетили 6,7 миллиона зарубежных туристов. По потоку туристов в июле россияне обогнали иностранцев — за месяц республику посетили почти 490 тысяч путешественников из России.