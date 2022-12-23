Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:02, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

В Китае раскрыли цель поставок вооружений США на Украину

Global Times: США пытаются ослабить Россию и Европу, поставляя вооружения на Украину

Фото: 2nd Lt. Emily Park/ Globallookpress.com

Китайское издание Global Times раскрыло цель поставок вооружений США на Украину. По мнению политических экспертов, Вашингтон пытается ослабить Россию и Европу и затянуть кризис.

Военный аналитик Сун Чжунпин отметил, что Европейский союз находится в экономической конкуренции с Соединенными Штатами, и Украина стала той ценой, которую американская администрация готова заплатить за реализацию стратегии по ослаблению ЕС.

Эксперт добавил, что европейцы в большей степени сомневается относительно дальнейшей поддержки Киева, поскольку кризис влияет непосредственно на них. По его словам, в будущем количество голосов против помощи возрастет, поскольку население устало от конфликта.

Научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун добавил, что США, помогая Украине, поддерживают свою глобальную гегемонию и таким образом контролируют ситуацию в области безопасности в Европе.

«Президент Украины Владимир] Зеленский запрашивает больше оружия у США и Европы, чтобы его страна могла продолжать упорствовать в этой войне на истощение», — заявил эксперт.

Ранее издание Bloomberg заявило, что над США навис риск критического истощения своего военного арсенала и невозможности восполнить его из-за поставок оружия на Украину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условия для начала обсуждений гарантий безопасности
В России приняли закон о регламентации работы такси
Американский ветеран назвал визит Зеленского в США театром
Северная Корея заявила о способности России защитить себя без внешней помощи
В Китае раскрыли цель поставок вооружений США на Украину
Политолог заявил об отношении США к Украине как к территории НАТО
Основателя FTX выпустили под залог
Маск выяснит причину блокировки Twitter критиковавшего прием Зеленского в США
Россияне перечислили самые бесполезные покупки
Северная Корея заявила о «кровавой трагедии» из-за поставок США оружия Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.