Лавров назвал упреки в адрес миротворцев необоснованными

Глава МИД России Лавров назвал упреки в адрес миротворцев в Карабахе необоснованными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес миротворцев, которые регулируют ситуацию в Нагорном Карабахе. Его слова передает РИА Новости.

«Из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях», — сказал он. Лавров охарактеризовал ситуацию как многостороннюю и заявил о необходимости учитывать общественное мнение всех вовлеченных участников — Азербайджана, Армении, Карабаха и России.

Нужно учитывать, что постоянно высказываются претензии и с той, и с другой, и с третьей стороны, а также необходимость строго руководствоваться процедурами, закрепленными в трехсторонних договоренностях, отметил глава МИД, говоря об условиях работы миротворцев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в отношении российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. По его словам, они не выполняют свои функции по контролю Лачинского коридора. Как утверждает премьер, в регион нужно отправить миссию ООН или ОБСЕ по сбору фактов.