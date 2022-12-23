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17:55, 23 декабря 2022Бывший СССР

В Киевской области запретили фейерверки

Власти Киевской области запретили пиротехнику, включая фейерверки и петарды

Фото: Roven Images / Unsplash

Власти Киевской области запретили использовать во время военного положения пиротехнику, включая фейерверки и петарды. Соответствующее сообщение в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала администрация региона.

«В Киевской области запрещена реализация и использование пиротехники во время военного положения. Решение было принято в ходе заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области», — сказано в заявлении властей.

Кроме фейерверков и петард в список запрещенных предметов включили бенгальские огни. Данное решение касается физических и юридических лиц, в том числе предпринимателей, работающих в сферах общепита и развлечений. Власти также напомнили гражданам о запрете использовать праздничную иллюминацию.

Ранее украинцы попросили власти Эстонии сократить или отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в 2022 году. Граждане Украины направили обращение, в котором утверждается, что «каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума» беженцев.

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Кристина Есикова
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