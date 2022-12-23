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03:02, 23 декабря 2022Мир

Политолог заявил об отношении США к Украине как к территории НАТО

Политолог Даукштс: Запад во главе с США рассматривает Украину как территорию НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон дает четкий сигнал о том, что коллективный Запад во главе с США относится к Украине де-факто как к части НАТО, заявил в комментарии для The Baltic Times политолог Карлис Даукштс.

США рассматривают территорию Украины как площадку НАТО, объяснил специалист. Политолог предположил, что с этим визитом Киев становится важным участником глобальной стратегии. При этом он указал на риски вступления Украины в НАТО, о которых Киев предупреждала Россия.

По мнению эксперта, президент США Джо Байден использовал Зеленского как внутриполитический рычаг воздействия на законодателей. Он напомнил, что в январе 2023 года баланс сил в Конгрессе изменится, и оказание военной помощи может усложниться.

«Эмоциональное и продуманное выступление Зеленского, несомненно, способствовало поддержке администрацией и законодателями усилий Украины по восстановлению своего суверенитета и своих границ. Я думаю, что Конгресс не будет чинить никаких препятствий на пути поставок оружия в Киев», — считает он.

21 декабря Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. Президент США пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.

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Марина Совина
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