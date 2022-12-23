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17:55, 23 декабря 2022Бывший СССР

Украина решила расширить свое влияние по всему миру

Лидер Украины Зеленский заявил, что Киев создаст агентство для расширения влияния в мире
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украина создаст Агентство международной помощи, которое позволит Киеву расширить свое влияние в каждом регионе мира, заявил президент страны Владимир Зеленский на конференции послов республики, передает РИА Новости. По его словам, все страны должны ощущать присутствие Украины на мировой арене.

«Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике», — сказал Зеленский.

Для этого Киеву необходим инструмент, с помощью которого страна будет реагировать на возникающие кризисы по всему миру. Таким инструментом и призвано стать Агентство международной помощи, которое, по словам Зеленского, «расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами».

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Василий Мека
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