Украина решила расширить свое влияние по всему миру

Лидер Украины Зеленский заявил, что Киев создаст агентство для расширения влияния в мире

Украина создаст Агентство международной помощи, которое позволит Киеву расширить свое влияние в каждом регионе мира, заявил президент страны Владимир Зеленский на конференции послов республики, передает РИА Новости. По его словам, все страны должны ощущать присутствие Украины на мировой арене.

«Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом регионе мира, и роль дипломатического корпуса Украины при этих обстоятельствах будет определяющей. Нужно вывести на новый уровень состоятельности Украины во внешней политике», — сказал Зеленский.

Для этого Киеву необходим инструмент, с помощью которого страна будет реагировать на возникающие кризисы по всему миру. Таким инструментом и призвано стать Агентство международной помощи, которое, по словам Зеленского, «расширит географию нашего влияния и создаст дополнительные линии сотрудничества с партнерами».