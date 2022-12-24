Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. погиб в зоне СВО под Бахмутом

Под Бахмутом погиб разработчик игры S.T.A.L.K.E.R Владимир Fresh Ежов

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб один из разработчиков серии игр S.T.A.L.K.E.R. Об этом в субботу, 24 декабря, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, о гибели разработчика известной серии игр об альтернативной истории в зоне взрыва на Чернобыльской АЭС Владимира Fresh Ежова стало известно от его знакомых, сообщивших, что украинец погиб в ходе боев за Бахмут. О подробностях боя, в ходе которого погиб Ершов, не сообщается.

23 декабря стало известно о гибели под Бахмутом режиссера студии «Квартал 95» Олега Бобало.

