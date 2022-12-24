В Британии забеспокоились из-за возможных массовых казней в Саудовской Аравии

Telegraph: в Великобритании опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество

В Великобритании начали беспокоиться из-за возможного проведения массовых казней в Саудовской Аравии в период рождественских праздников в Западной Европе. Об этом сообщает издание Telegraph.

Члены британского парламента написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором они высказали свои опасения, говорится в публикации. «Мы серьезно обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может провести массовые казни в период праздников, когда внимание мира обращено в другую сторону, а саудовские власти считают, что столкнутся с меньшим дипломатическим ударом», — цитирует издание выдержку из обращения парламентариев.

Уточняется, что письмо было подписано парламентариями от всего партийного спектра, в частности, Дэвидом Дэвисом, Хилари Бенн, Питером Боттомли и Энди Слотер. В нем они призвали Клеверли выступить перед праздниками, чтобы подчеркнуть недопустимость проведения массовых казней в праздничный и новогодний период. Депутаты также напомнили, что подобное уже происходило в 2016 и 2020 годах.

Ранее Саудовская Аравия захотела присоединиться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Отмечается, что это вопрос будет поднят на саммите БРИКС, который состоится в 2023 году.