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06:02, 24 декабря 2022Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности мандаринов для некоторых людей

Диетолог Круглова: мандарины нельзя аллергикам, детям до года и людям с проблемами с ЖКТ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, кому следует воздержаться от частого употребления мандаринов. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

Врач отметила, что мандарин, как и прочие цитрусовые, опасен для аллергиков. «Запрещены мандарины и детям до года. Затем можно вводить мандарины в рацион ребенка, но следить за проявлением аллергических реакций», — добавила она. Кроме того, уточнила Круглова, людям, которые страдают заболеваниями пищеварительного тракта, например, колитом или панкреатитом, также необходимо с осторожностью относиться к мандаринам.

Помимо этого, ограничить потребление фрукта стоит людям, болеющим диабетом, продолжила специалист. «Мандарины содержат простой углевод — фруктозу, поэтому лучше остановиться на двух-трех фруктах в день», — порекомендовала диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Елена Касимцева перечислила блюда на новогоднем столе, которые могут негативно повлиять на пищеварение. По ее словам, следует есть поменьше соленых и маринованных продуктов, а также заменить некоторые ингридиенты многосоставных традиционных салатов.

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Варвара Кузьмина
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