В МЧС рассказали о попытках инспекции сгоревшего в Кемерово приюта

МЧС сообщило, что добивалось внеплановой инспекции сгоревшего в Кемерово приюта

МЧС добивалось внеплановой инспекции социального приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 20 человек. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В МЧС пояснили, что такие объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска. В связи с этим прокуратура включила его в план проверок на 2023 год.

В декабре Госпожнадзор инициировал инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. «Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица», — добавили там.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. В результате погибли 20 человек. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту пожара и гибели людей.

