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04:39, 24 декабря 2022Наука и техника

В лунном грунте обнаружили следы вулканической активности

Nature Astronomy: в образцах лунного грунта выявили следы вулканической активности

Фото: Neven Krcmarek / Unsplash

Китайские ученые выявили в лунном грунте следы вулканической активности. Результаты работы описаны в журнале Nature Astronomy.

В процессе анализа образцов, полученных с зонда «Чанъэ-5», удалось обнаружить семь образцов уникальных по форме, цвету и другим характеристикам для Луны минералов. Специалисты считают, что они могли попасть в регион Океана Бурь из другой области спутника, который располагается на отдалении 50-400 километров. Вероятнее всего они были выбиты с поверхности ударом астероидов.

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Дальнейшее химическое исследование частиц показало, что некоторые образцы имеют вулканическое происхождение. Кроме того, они обладают нетипичным химическим составом, который нехарактерен для других известных вулканических реголитов. Авторы считают, что они сформировались в результате серии древних извержений.

Открытие отображает понимание геологических процессов спутника после столкновения с Землей. В будущем исследлватели надеюсь найти новые следы вулканической активности Луны и точное местонахождение этих вулканов.

В мае 2022 года американские ученые предположили, что на полюсах Луны могут находиться скрытые ледяные пласты, содержащие огромные запасы воды, которые возникли в процессе серии мощных вулканических извержений, выбрасывающих облака водяного пара.

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Елена Апазиди
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