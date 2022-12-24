В лунном грунте обнаружили следы вулканической активности

Nature Astronomy: в образцах лунного грунта выявили следы вулканической активности

Китайские ученые выявили в лунном грунте следы вулканической активности. Результаты работы описаны в журнале Nature Astronomy.

В процессе анализа образцов, полученных с зонда «Чанъэ-5», удалось обнаружить семь образцов уникальных по форме, цвету и другим характеристикам для Луны минералов. Специалисты считают, что они могли попасть в регион Океана Бурь из другой области спутника, который располагается на отдалении 50-400 километров. Вероятнее всего они были выбиты с поверхности ударом астероидов.

Дальнейшее химическое исследование частиц показало, что некоторые образцы имеют вулканическое происхождение. Кроме того, они обладают нетипичным химическим составом, который нехарактерен для других известных вулканических реголитов. Авторы считают, что они сформировались в результате серии древних извержений.

Открытие отображает понимание геологических процессов спутника после столкновения с Землей. В будущем исследлватели надеюсь найти новые следы вулканической активности Луны и точное местонахождение этих вулканов.

В мае 2022 года американские ученые предположили, что на полюсах Луны могут находиться скрытые ледяные пласты, содержащие огромные запасы воды, которые возникли в процессе серии мощных вулканических извержений, выбрасывающих облака водяного пара.