Врио губернатора Сальдо назвал обстрел Херсона провокацией ВСУ с целью обвинить Россию

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал провокацией обстрел Херсона Вооруженными силами Украины (ВСУ), нанесенный в субботу, 24 декабря, и повлекший гибель мирных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации», — заявил врио главы региона.

По его словам, характер разрушений свидетельствует, что огонь велся так называемым блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города. Он назвал мерзким и подлым приемом, к которому часто прибегают украинские военные: «Выстрелил несколько раз и трусливо сбежал с места обстрела, часто на гражданском авто, чтобы замести следы своих преступлений».

Также Сальдо заявил, что украинские военные херсонцев «не только расстреливают и бросают в застенки, подвергают унизительной фильтрации, но и насильно мобилизуют и бросают на убой» в Донбассе, а теперь и уничтожают минометным огнем. Он обвинил в происходящем руководство Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в течение месяца задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ. Задержанные подозреваются в содействии украинским военным в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.