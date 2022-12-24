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07:33, 24 декабря 2022Россия

Завершен разбор завалов на месте пожара в доме престарелых

В МЧС сообщили, что на месте пожара в доме престарелых в Кемерове завершен разбор завалов

Фото: МЧС России Главное управление по Кемеровской области-Кузбассу

Завершен разбор завалов на месте в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом сообщила пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Уточняется, что спасатели завершили работы на месте пожара в 05:25 по московскому времени. В ведомстве подчеркнули, что количество погибших составило 20 человек. Отмечается, что в результате пожара выгорел весь этаж, где находилось заведение.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту пожара и гибели людей в доме престарелых в Кемерово.

О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. В результате возгорания погибли 20 человек. Еще шесть человек пострадали, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП.

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Марина Совина
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