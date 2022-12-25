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17:12, 25 декабря 2022Мир

На сухогрузном судне у берегов Турции произошел взрыв

На сухогрузном судне в Черном море произошел взрыв в результате утечки газа

Фото: Shutterstock

На грузовом судне у берегов Турции в Черном море произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Члены экипажа смогли вызвать спасательную службу. 16 человек, находящихся на судне, были госпитализированы. Капитан сухогрузного судна числится пропавшим без вести.

Сообщается, что сухогруз перевозил уголь в порт Трабзон под флагом Панамы. Большую часть экипажа составляли египтяне. Среди команды судна также были граждане Албании, Грузии и Украины. Поиски капитана корабля продолжаются.

Ранее в результате взрыва бензовоза в провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики (ЮАР) погибли 10 человек. На место происшествия прибыли пожарные и попытались сбить пламя, однако вскоре автоцистерна взорвалась, убив и покалечив несколько человек, включая самих спасателей.

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Алиса Удовик
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