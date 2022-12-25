В Совбезе обещали сделать все для предотвращения ядерной катастрофы

Медведев: Россия сделает все для предотвращения ядерной катастрофы и третьей мировой войны

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев оценил возможность ядерной катастрофы. Об этом он высказался в своей статье для «Российской газеты».

Медведев обещал, что Россия сделает все для предотвращения ядерной катастрофы и третьей мировой войны.

«Если же мы их [гарантии максимальной безопасности] не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить», — подчеркнул зампред Совбеза.

В том же материале Медведев высказался о готовности Запада развязать ядерную войну. По его мнению, западных стран останавливают от конфликта основы госполитики России.