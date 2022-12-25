Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:45, 25 декабря 2022Экономика

Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили

Экономист Ордов назвал невыгодной для Запада заморозку золотовалютных резервов России

Фото: Kanchanara / Unsplash

Заморозка российских международных золотовалютных резервов невыгодна не только Москве, но и странам Запада, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Это отражается на востребованности вложений в доллары и евро. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы разблокировки этих активов.

Были заморожены средства, которые были размещены в долларах и евро. Это сохраняет большое желание для остальных стран либо минимально держать средства в этих валютах, либо призадуматься об альтернативных способах инвестирования сбережений

Константин Ордовэкономист

«Все стороны в настоящее время заинтересованы в том, чтобы эту проблему разрешить. Замороженные 300 миллиардов — это была практически половина наших международных резервов. Это стало результатом заморозки транзакций в долларах и евро. Если они зададутся целью изъять эти средства, насколько легко их будет найти, забрать из рук текущих собственников? Тут история непростая», — считает экономист.

У России и западных стран есть шанс найти компромисс по этому вопросу, считает Константин Ордов.

«Вполне вероятно, что надежды на переговоры обоснованы. Все стороны заинтересованы в том, чтобы проблему решить и дальше пытаться найти другие способы друг друга ущипнуть и уколоть. То, что сейчас произошло — это ни для одной стороны ни имиджево, ни финансово, ни с точки зрения перспектив дальнейшего развития отношений ничего положительного не дает», — заключил он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов. «Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», — цитирует его РИА Новости.

После начала специальной военной операции на территории Украины Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. В ответ Москва заблокировала находящиеся в России активы иностранных инвесторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
Число погибших из-за снежной бури в США возросло
Новак заявил об ожидании Россией окончательных параметров эмбарго ЕС
В Турции россиянин разбился насмерть при попытке сделать селфи
На Украине сообщили о планах дважды поднять тарифы на воду в 2023 году
Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили
Чимаев раскрыл детали следующего боя
Во Франции заявили о неприятной новости для Зеленского про Россию
В Подмосковье автомобиль снес на парковке несколько машин и попал на видео
Рогозин рассказал о пострадавших при обстреле сотрудниках гостиницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.