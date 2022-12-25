Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили

Экономист Ордов назвал невыгодной для Запада заморозку золотовалютных резервов России

Заморозка российских международных золотовалютных резервов невыгодна не только Москве, но и странам Запада, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Это отражается на востребованности вложений в доллары и евро. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы разблокировки этих активов.

Были заморожены средства, которые были размещены в долларах и евро. Это сохраняет большое желание для остальных стран либо минимально держать средства в этих валютах, либо призадуматься об альтернативных способах инвестирования сбережений Константин Ордов экономист

«Все стороны в настоящее время заинтересованы в том, чтобы эту проблему разрешить. Замороженные 300 миллиардов — это была практически половина наших международных резервов. Это стало результатом заморозки транзакций в долларах и евро. Если они зададутся целью изъять эти средства, насколько легко их будет найти, забрать из рук текущих собственников? Тут история непростая», — считает экономист.

У России и западных стран есть шанс найти компромисс по этому вопросу, считает Константин Ордов.

«Вполне вероятно, что надежды на переговоры обоснованы. Все стороны заинтересованы в том, чтобы проблему решить и дальше пытаться найти другие способы друг друга ущипнуть и уколоть. То, что сейчас произошло — это ни для одной стороны ни имиджево, ни финансово, ни с точки зрения перспектив дальнейшего развития отношений ничего положительного не дает», — заключил он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов. «Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», — цитирует его РИА Новости.

После начала специальной военной операции на территории Украины Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. В ответ Москва заблокировала находящиеся в России активы иностранных инвесторов.