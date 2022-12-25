Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 25 декабря 2022Россия

Путин ответил на вопрос о приближении России к опасной черте на Украине

Путин — на вопрос о приближении к опасной черте на Украине: не такая уж опасная

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приближении к опасной черте в связи с ситуацией на Украине. Об этом он высказался в интервью Павлу Зарубину.

«Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении», — подчеркнул глава государства и добавил, что Россия защищает национальные интересы и интересы своих граждан.

По мнению Путина, другого выбора у Москвы нет, однако российская сторона готова договариваться со всеми участниками конфликта на Украине.

В ходе интервью президент также назвал цель Российской Федерации — по его словам, это объединение русского народа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал объединение русского народа целью Российской Федерации
Путин заявил о способности России уничтожить комплексы Patriot на Украине
Лавров назвал главный итог 2022 года
Оценены перспективы сокращения добычи нефти Россией
Турция обвинила Францию в поддержке террористов
В Кремле назвали абсурдной обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск
Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав СНГ
Путин ответил на вопрос о приближении России к опасной черте на Украине
Священник назвал главные традиции празднования Рождества
Российский военный взорвал гранату во время массовой драки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.