Путин ответил на вопрос о приближении России к опасной черте на Украине

Путин — на вопрос о приближении к опасной черте на Украине: не такая уж опасная

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о приближении к опасной черте в связи с ситуацией на Украине. Об этом он высказался в интервью Павлу Зарубину.

«Ну я не считаю, что она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении», — подчеркнул глава государства и добавил, что Россия защищает национальные интересы и интересы своих граждан.

По мнению Путина, другого выбора у Москвы нет, однако российская сторона готова договариваться со всеми участниками конфликта на Украине.

В ходе интервью президент также назвал цель Российской Федерации — по его словам, это объединение русского народа.