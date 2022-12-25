Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:18, 25 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о международной помощи на 1,5 миллиарда долларов

Премьер Шмыгаль: международная помощь Украине составила 1,5 миллиарда долларов

Фото: Shutterstock

Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал сумму международной помощи на восстановление энергосистемы страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, поддержка от партнеров набирает обороты, и на данный момент ее объем составил 1,5 миллиарда долларов. «Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры», — заявил политик.

Шмыгаль отметил, что в страну прибыли более 200 грузов, в которых находится энергетическое оборудование.

Ранее Шмыгаль поручил увеличить защиту объектов критической инфраструктуры страны. Известно, что МИД Украины совместно с правительством сотрудничает более чем с 30 странами по вопросу поставки украинской стороне необходимого для восстановления поврежденных энергообъектов оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Госдуме посоветовали Украине подготовиться войти в состав России
На Украине заявили о международной помощи на 1,5 миллиарда долларов
Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год
Россия выдала Минску 16 виновных в экстремизме белорусов
Бывший одноклубник Роналду оценил его способность соблюдать дисциплину
В США увидели отчаяние в рождественском поздравлении Зеленского
Жителей Нью-Йорка призвали экономить свет и газ из-за холодов
Захарова назвала причину роста антисемитизма в США
Карл III впервые поздравил англичан с Рождеством
Неходячий пенсионер спасся во время пожара в кемеровском приюте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.