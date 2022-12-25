На Украине заявили о международной помощи на 1,5 миллиарда долларов

Премьер Шмыгаль: международная помощь Украине составила 1,5 миллиарда долларов

Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал сумму международной помощи на восстановление энергосистемы страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, поддержка от партнеров набирает обороты, и на данный момент ее объем составил 1,5 миллиарда долларов. «Каждый день приезжает дополнительное оборудование для ремонта поврежденной инфраструктуры», — заявил политик.

Шмыгаль отметил, что в страну прибыли более 200 грузов, в которых находится энергетическое оборудование.

Ранее Шмыгаль поручил увеличить защиту объектов критической инфраструктуры страны. Известно, что МИД Украины совместно с правительством сотрудничает более чем с 30 странами по вопросу поставки украинской стороне необходимого для восстановления поврежденных энергообъектов оборудования.