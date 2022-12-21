Премьер Украины поручил увеличить защиту инфраструктуры

Премьер Украины Шмыгаль поручил увеличить защиту критической инфраструктуры страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил увеличить защиту объектов критической инфраструктуры страны. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

«Глава правительства дал задание ответственным министерствам и ведомствам принять необходимые меры также в вопросе усиления защиты критической инфраструктуры», — сказано в заявлении властей.

Уточняется, что МИД совместно с правительством сотрудничает более чем с 30 странами по вопросу поставки украинской стороне необходимого для восстановления поврежденных энергообъектов оборудования. Шмыгаль отметил, что руководство республики стремится закрыть потребности и создать достаточный резерв для энергетиков, чтобы оперативно восстановить инфраструктуру после повреждений.

Ранее премьер заявил о невозможности спрогнозировать сроки восстановления энергоснабжения Украины. По его словам, аварийные отключения электроэнергии применяются в 11 регионах республики. Шмыгаль подчеркнул, что из-за существенных повреждений в сети наблюдается дефицит электричества.