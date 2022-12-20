На Украине заявили о невозможности оценить сроки восстановления энергоснабжения

Премьер Украины Шмыгаль: оценить сроки восстановления энергоснабжения невозможно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оценить сроки восстановления энергоснабжения республики невозможно. Его слова передает ТАСС.

«Применяются аварийные отключения в 11 регионах страны. (...) Давать любые прогнозы о возобновлении стабильного энергоснабжения, к сожалению, невозможно», — сказал он.

Политик подчеркнул, что из-за существенных повреждений в сети наблюдается значительный дефицит электроэнергии. Кроме того, Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике сложной. По его словам, граждан Украины проинформировали, что свет может быть только несколько часов в день.

Ранее энергокомпания «Укрэнерго» сообщила о дефиците мощности в энергосистеме страны. Уточняется, что в Киеве обеспечивается менее половины потребности в электроэнергии.

Как утверждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, сроки восстановления энергосистемы украинской столицы будут зависеть от того, продолжатся ли удары по инфраструктуре города, а также объемов помощи в восстановлении и поставок оборудования со стороны Европейского союза.