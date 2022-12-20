Назван возможный срок восстановления энергосистемы Киева

Аналитик Митрахович: при идеальном сценарии энергосистему Киева восстановят за две недели

Сроки восстановления энергосистемы Киева будут зависеть от того, продолжатся ли обстрелы инфраструктуры города, объемов помощи в восстановлении и поставок оборудования со стороны ЕС. При идеальном сценарии восстановление может занять до двух недель. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Очень четкий критерий в этом отношении — работа метро. Если оно работает, значит, электричества достаточно для части потребителей, всегда можно отталкиваться от этого. Вчера метро работало, — отметил Митрахович. — Конечно, значительная часть оборудования нуждается в замене, но рассуждать издалека, что завезли, а что нет, что разрушено, — достаточно непросто».

Эксперт также допустил, что Украина может преувеличивать масштабы разрушений для того, чтобы обосновать требования дополнительной помощи со стороны ЕС.

Темпы восстановления энергоснабжения, по словам аналитика, зависят от множества переменных. Он предлагает посмотреть на пример Одессы, где восстановить инфраструктуру удалось в кратчайшие сроки.

«В один день без света были 1,5 миллиона человек, на следующий — 300 тысяч. Основные повреждения чаще всего можно устранить за сутки, но дальше идет накопление ущерба. Если недостаточно инфраструктуры, оборудования, то восстановить не получится и за неделю. Впрочем, при идеальном сценарии, если больше не будет обстрелов, если из Европы завезут все необходимое, то, возможно, восстановить энергоснабжение удалось бы и за пару недель», — допустил Митрахович.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко предупредил киевлян о длительных отключениях электричества. Как он утверждает, свет может отсутствовать более 10 часов.