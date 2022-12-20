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15:21, 20 декабря 2022Бывший СССР

Назван возможный срок восстановления энергосистемы Киева

Аналитик Митрахович: при идеальном сценарии энергосистему Киева восстановят за две недели

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сроки восстановления энергосистемы Киева будут зависеть от того, продолжатся ли обстрелы инфраструктуры города, объемов помощи в восстановлении и поставок оборудования со стороны ЕС. При идеальном сценарии восстановление может занять до двух недель. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Очень четкий критерий в этом отношении — работа метро. Если оно работает, значит, электричества достаточно для части потребителей, всегда можно отталкиваться от этого. Вчера метро работало, — отметил Митрахович. — Конечно, значительная часть оборудования нуждается в замене, но рассуждать издалека, что завезли, а что нет, что разрушено, — достаточно непросто».

Эксперт также допустил, что Украина может преувеличивать масштабы разрушений для того, чтобы обосновать требования дополнительной помощи со стороны ЕС.

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Темпы восстановления энергоснабжения, по словам аналитика, зависят от множества переменных. Он предлагает посмотреть на пример Одессы, где восстановить инфраструктуру удалось в кратчайшие сроки.

«В один день без света были 1,5 миллиона человек, на следующий — 300 тысяч. Основные повреждения чаще всего можно устранить за сутки, но дальше идет накопление ущерба. Если недостаточно инфраструктуры, оборудования, то восстановить не получится и за неделю. Впрочем, при идеальном сценарии, если больше не будет обстрелов, если из Европы завезут все необходимое, то, возможно, восстановить энергоснабжение удалось бы и за пару недель», — допустил Митрахович.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко предупредил киевлян о длительных отключениях электричества. Как он утверждает, свет может отсутствовать более 10 часов.

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Наталия Белова
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