Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:14, 25 декабря 2022Россия

В России оценили необходимость новых договоров по разоружению

Зампред СБ Медведев назвал нереальными новые договоры по разоружению и потребовал гарантии
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прокомментировал, нужны ли в текущих обстоятельствах новые договоры по разоружению. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».

«Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация», — подчеркнул зампред СБ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
В России призвали лечить эпидемию русофобии на Западе
Эрдоган объявил о начале использования в домах черноморского газа
В России рассказали о превращении Запада в «осажденную крепость»
Попытки расширить НАТО назвали войной с Россией
Медведев заявил о намерении недругов России разделить и уничтожить страну
В России пообещали приложить все усилия для достижения целей спецоперации
В России оценили необходимость новых договоров по разоружению
Новейший российский корвет «Резкий» приступил к государственным испытаниям
Медведев заявил о возможности России обойтись без Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.