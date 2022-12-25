В России оценили необходимость новых договоров по разоружению

Зампред СБ Медведев назвал нереальными новые договоры по разоружению и потребовал гарантии

Заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прокомментировал, нужны ли в текущих обстоятельствах новые договоры по разоружению. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».

«Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация», — подчеркнул зампред СБ.