Подозреваемого в убийстве россиянки задержали в Армении

В армянском Гюмри задержан россиянин по подозрению в убийстве 37-летней россиянки

В армянском городе Гюмри задержан россиянин по подозрению в убийстве 37-летней россиянки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По информации агентства, происшествие произошло в субботу утром. Выехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Уточняется, что подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

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