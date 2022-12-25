Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:54, 25 декабря 2022Бывший СССР

Подозреваемого в убийстве россиянки задержали в Армении

В армянском Гюмри задержан россиянин по подозрению в убийстве 37-летней россиянки

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

В армянском городе Гюмри задержан россиянин по подозрению в убийстве 37-летней россиянки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По информации агентства, происшествие произошло в субботу утром. Выехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Уточняется, что подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

Ранее в Краснодарском крае суд признал виновным 41-летнего бывшего полицейского в совершении убийства знакомой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Капитан хоккейного клуба возмутился реакцией зрителей на гимн России в Астане
Назван лучший подарок на Новый год
Дочь солиста группы «На-На» выписали из больницы
Российский военный заманил бойцов ВСУ в ловушку
Трибуна со зрителями обрушилась во время баскетбольного матча в Египте
Захарова порадовалась дню без политических новостей
Талибы запретили женщинам работать в НПО
Священник поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами
Норвежский лыжник оценил отсутствие россиян на международных турнирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.