Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 25 декабря 2022Мир

Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии

Посольство РФ в Австрии проверяет, есть ли россияне среди пострадавших из-за схода лавины

Фото: Dominik Angerer / Globallookpress.com

Российское посольство в Вене проверяет, есть ли среди пострадавших в результате схода снежной лавины в Австрии граждане РФ. Об этом пишет ТАСС.

Дипломаты уточнили, что на данный момент удалось найти одного человека, поиски остальных продолжаются. «Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан РФ», — сделали заявление в посольстве. В ведомстве призвали соблюдать правила безопасности и не покидать отведенные для катания трассы.

Лавина сошла на горнолыжном курорте Лех-Цюрс (федеральная земля Форарльберг) в воскресенье, 25 декабря, в 15:30 по местному времени (в это время в Москве было 17:30).

После схода лавины под снегом оказались 10 человек. Поиски ведутся с помощью прожекторов. В операции задействованы около 100 человек, специально обученные собаки, а также вертолеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали Зеленского предателем родины
Объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве
Посольство России в Вене сделало заявление из-за схода лавины в Австрии
Зеленский назвал количество действующих «пунктов несокрушимости» на Украине
В Турции отреагировали на беспорядки в Париже
В России назвали крайне опасными поставки наступательного оружия США на Украину
В США не менее 26 человек погибли из-за снежного шторма
В России предложили увеличить ряд стипендий
Россиянам назвали способ выбрать качественное шампанское
Стала известна дата операции раненого в Донецке Рогозина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.